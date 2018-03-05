أمين عام حلف الناتو يصل بغداد اليوم في زيارة رسمية

العالم - العراق

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقيه، عبد الباري زيباري، إن “زيارة الأمين العام لحلف الناتو المحددة بيوم واحد فقط مهمة من الناحية الدبلوماسية وتتزامن مع مرحلة انتقال العراق من الحرب الى الانتصار على عصابات داعش”.

وأشار زيباري إلى أن “القوات العراقية امتلكت خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية ومهما تطورت فان الجيوش الاوروبية تحتاج الى خبرة الجيش العراقي في قواعد الاشتباك وطريقة التصادم مع المجاميع الإرهابية الشرسة»، لافتاً إلى أنه «من بين أهداف الزيارة وضع آلية لادامة التنسيق والتواصل بين العراق والناتو خصوصا من الناحية العسكرية».

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، ان هذه الزيارة التي تأتي بعد تحقيق النصر العسكري على «داعش» وتحرير كل الاراضي التي كان مسيطراً عليها، تؤكد الحاجة إلى بناء مؤسسة عسكرية مهنية بقدرات كبيرة على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز.

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