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مذكرة روسية إيرانية كازاخستانية لتسهيل تجارة القمح

مذكرة روسية إيرانية كازاخستانية لتسهيل تجارة القمح
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

وقع ممثلون عن روسيا وإيران وكازاخستان اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال تجارة القمح، تفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

العالم - ايران

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى بين الدول الثلاث الأحد في مقر السفارة الإيرانية في موسكو.

وحضر التوقيع مساعد وزير الزراعة الروسي، ورئيس قسم الصادرات في الشركة الوطنية للأغذية الكازاخية، ومساعد وزير الزراعة الإيراني، والسفير الإيراني في موسكو ووزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يذكر أن وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان، وصل الأحد إلى موسكو على رأس وفد اقتصادي من 75 شخصية يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لحضور الاجتماع الـ14 للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة.

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