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لودريان: نعارض الموقف الاميركي حيال الاتفاق النووي

لودريان: نعارض الموقف الاميركي حيال الاتفاق النووي
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ضرورة التزام جميع اطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، معلنا بان بلاده تعارض الموقف الاميركي حيال الاتفاق وهو الموقف الذي من شانه ان يؤدي الى زعزعته.

واشاد لودريان، في تصريح ادلى به خلال لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اليوم الاثنين، بالتعاطي الفاعل للجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الاتفاق النووي والتنفيذ الكامل لبنوده، لافتا الى تأكيد فرنسا على ضرورة التزام جميع الاطراف الموقعة على الاتفاق.

واشار الى الخطوات التي اتخذتها بلاده والبلدان الاوروبية الرامية لتسهيل العلاقات المصرفية مع ايران، موضحا ان آليات جديدة سيعلن علنا بهدف احداث انفراجة جادة في هذه العلاقات بين ايران وفرنسا.

واعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه لزيارة طهران واجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

ولفت الى انه على اطلاع جيد بقدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاقاتها، موضحا "اننا نؤمن بانه في ظل الاجواء التي اعقبت التوصل الى الاتفاق النووي فان آفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران وفرنسا واعدة للغاية".

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