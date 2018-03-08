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وسط استنفار أمني.. السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات بالاسماعيلية

وسط استنفار أمني.. السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات بالاسماعيلية
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محافظة الاسماعيلية لتفقد بعض المشاريع القومية، وذلك وسط انتشار مكثف للقوات المصرية وتحت اجراءات امنية مشددة.

العالم - مصر

وقال شهود عيان ان المجرى الملاحي لقناة السويس شهد استنفارًا أمنيًا كثيفًا، حيث يصطحب السيسي ولي العهد السعودي في جولة بحرية في المجرى الملاحي الجديد للقناة وتفقد مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ومشروع أنفاق القناة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ومدن القناة والعين السخنة درجة الاستعداد القصوى، حيث اتخذت الإجراءات الوقائية لتأمين فعاليات الزيارة ومراجعة الخطة الأمنية بمناطق الزيارة.

وتسلمت عناصر الحرس الجمهوري وعناصر من القوات الخاصة مداخل ومخارج الإسماعيلية منذ أمس الأحد، حيث جرى وضع كاميرات مراقبة في أماكن الجولات، ونشر قوات في الشوارع التي كان مقررًا مرور الجولة فيها، ودوريات ثابتة ومتحركة، كما أنشأت وزارة الداخلية غرفة عمليات بمديرية أمن الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان عددًا من المسؤولين عن المنطقة الاقتصادية في محافظة الإسماعيلية وقناة السويس بحضور السيسي.

يذكر ان طائرات حربية مصرية رافقت محمد بن سلمان في زيارته لمصر وان مطار القاهرة شهد حالة تأهب قصوى، وان مصريين اعربوا في شبكة التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم لاستقبال السيسي شخصيا لمحمد بن سلمان.

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