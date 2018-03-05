ظريف: الاتفاق النووي يتعرض للتسييس من قبل اميركا

العالم - ايران

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الاثنين نظيره الفرنسي جان ايف لودريان الذي يزور طهران للتباحث مع المسؤولين بالبلاد حيث بحث الجانبان حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاق النووي ونكث الولايات المتحدة الاميركية لتعهداتها والقضايا الاقليمية ولاسيما الشانين السوري واليمني .

واشار ظريف خلال هذا اللقاء الى موقف فرنسا واوروبا المبدئي ازاء الاتفاق النووي منتقدا بعض الممارسات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين اوروبيين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الانووي وتاثرهم بالضغوط الاميركية .

واوضح ظريف ان الاتفاق النووي باعتباره اتفاقا متعدد الاطراف ساهمت اوروبا في انجازه والتزمت ايران به بشكل كامل بشهادة 10 تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يتعرض اليوم الى تلاعب غير منطقي وتسييس من قبل اميركا حيث بامكان اوروبا ان تلعب دورا بناء اكبر لصيانة هذا الانجاز الدولي وان تعمل قبل كل شيء والى جانب التزامها الكامل بتعهداتها ، على ممارسة الضغط على اميركا للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي وعدم السماح لواشنطن رغم نقضها العهود بطرح مطاليب غير منطقية وغير حقيقية .

وتابع ان صيانة هذا الانجاز الدبلوماسي الدولي ينبغي ان يحظى بالاهتمام من قبلنا جميعا بنفس المستوى وان الدعم بالكلام غير كاف. واذا كان القرار ان يعمل المجتمع الدولي على ارضاء احد الاطراف للبقاء في الاتفاق النووي فيتعين عليه ان يرضي ايران وليس اميركا. فاميركا لم تنكث فقط الالتزام بتعهداتها المبرمة بل انها تمنع اوروبا من الالتزام بتعهداتها.

واشار ظريف الى تطورات المنطقة والى مساعي ومبادرات الجمهورية الاسلامية لتسوية الازمات بالمنقطة وقال للاسف ان بعض الاطراف لاتمتلك الارادة لتسوية الازمات بالمنطقة سياسيا .

واعرب ظريف عن اعتقاده ان بامكان اوروبا اقناع اصدقائها في المنطقة بتوخي الخيارات السياسية لتسوية مشاكل وازمات المنطقة ، واعلن ان كانت اوروبا تتطلع حقيقة الى انهاء الكوارث الانسانية في المنطقة فبامكانها ان تتبادل وجهات النظر مع ايران في هذا المجال ولكن لو كان الهدف الدعاية او ارضاء اميركا فاننا لن ندخل هذه اللعبة .

ورد ظريف على تصريحات لودريان حول القدرات الصاروخية الايرانية بالاشارة الى مباحثات الاتفاق النووي وتقديم الاستدلالات بان البرنامج الصاروخي الايراني خارج عن الاتفاق النووي وحتى عن القرار 2231 مؤكدا ان على اميركا وباقي الدول التي حولت منطقتنا عبر صفقات السلاح الى مستودع بارود ان توقف هذه الاجراءات .

واوضح بان القدرات العسكرية الايرانية هي للدفاع عن البلاد والردع وان ايران وانطلاقا من تجربة الحرب المفروضة (عليها من قبل نظام صدام) المرة قد تعلمت ان الدفاع عن مواطنيها يستلزم الاعتماد على قدراتها الردعية .

هذا واكد الجانبان ايضا على مواصلة الحوار السياسي على مختلف المستويات .

109-1