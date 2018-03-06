اميرعبداللهيان: ممارسات الجماعات الارهابية تعرض السلام بالمجتمع الدولي للخطر

العالم - ايران

وخلال لقائه اليوم الاثنين ممثل اليونيسيف في ايران ويل باركس اكد امير عبداللهيان على رعاية حقوق المراة والاطفال في اليمن وليبيا وافغانستان وميانمار.

واشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية خلال اللقاء الى حقوق الاطفال والمراة، مشددا على اهمية دور اليونيسيف في دعم وحماية اوضاع الاطفال والنساء والاجراءات الانسانية في المناطق المتوترة بينها اليمن وليبيا وافغانستان وميانمار .

واوضح امير عبداللهيان ان تواجد وممارسات الجماعات الارهابية في العالم تعرض اوضاع الاطفال والنساء وبالتالي السلام في المجتمع الدولي للخطر .

بدوره اشاد ممثل اليونيسيف في ايران بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيد متابعة شؤون الاطفال وقال ان تعاون الحكومات مع اليونيسيف في كافة انحاء العالم ولاسيما في المناطق المتوترة يلعب دورا مصيريا في تحسين اوضاع الاطفال .

وافاد باننا نتوقع من ايران في ان تواصل دعمها ومساعيها على صعيد دعم الاطفال والعمل على ايصال صوتها.

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