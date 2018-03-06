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شاهد : مطاردة حقيقية لقاتل خطير أشبه بـ ”فيلم أكشن“!

الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس،الأثنين، فيديو مثير، يتضمن تبادل إطلاق نحو 65 رصاصة في أقل من 10 ثوانٍ فقط في امريكا.

العالم - حوادث

حيث بثت الفيديو، شرطة سان فرنسيسكو بأمريكا، والذي رصد معركة بالرصاص الحي بينها وبين قاتل خطير حاول الفرار منها.

وعلقت شرطة سان فرانسيسكو على الفيديو قائلة: ” هذا مشهد حقيقي وغير مقتبس من مطاردة خطرة في فيلم أكشن ” .

حيث بادر رجال الأمن في اتخاذ كل إجراءات الحيطة، فضلًا عن الاجتهاد في إسقاط المتهم بالانبطاح أرضًا، والتستر خلف سيارات الأمن المتوقفة ومحاولة إصابته، وهو الأمر الذي أوضحته الشرطة.

وبدأت لقطات الفيديو بتحصُّن القاتل، الذي يُدعى ” جول أرمسترونج ” ، وهو متهم بقتل شخصين، ومحاولة قتل 8 آخرين خلف منزل متنقل على شكل سيارة ” فان ” كبيرة.

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