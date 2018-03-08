صحيفة الاهرام: السفير السوداني يعود إلى القاهرة

العالم - افريقيا

وكان السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور مطلع كانون الثاني/يناير الماضي اثر نشر وسائل اعلام اثيوبية اخبارا تفيد بأن مصر القاهرة استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة في ما بعد.

والسبت اعلنت وزارة الخارجية السودانية ان سفيرها لدى مصر سيعود الى القاهرة الاثنين.

وفي شباط/فبراير قال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري إن "الطريق ممهدة لعودة السفير السوداني إلى مصر في أي وقت".

وأضاف إن "بداية حوارنا (بين القاهرة والخرطوم) بشفافية هو بداية لحلحلة الامر".

وتتخوف القاهرة من ان يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر من المياه.

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