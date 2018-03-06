برلمان كاتالونيا يسمي مرشحه لرئاسة الإقليم

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وورد في بيان عن البرلمان: "روجيه تورينت اقترح اسم سانشيز بعد أن وجد إثر مشاورات أجراها اليوم مع المجموعات السياسية أنه هو من لديه العدد الأكبر من الداعمين".

ولم يحدد البرلمان في بيانه متى يعتزم الاجتماع لانتخاب رئيس الإقليم، علما بأنه من أجل انتخاب سانشيز لا بد له من أن يحضر الجلسة ويحصل على إذن من قاضي التحقيق في المحكمة العليا بمغادرة السجن موقتا.

ولكن فرص تولي سانشيز رئاسة الإقليم ضئيلة للغاية بالنظر إلى التهم الموجهة إليه، وبسبب الانقسامات التي يعاني منها المعسكر الانفصالي في كاتالونيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان الرئيس المقال بوتشيمون أعلن الأسبوع الماضي تراجعه عن ترشحه لرئاسة الإقليم، مقترحا أن يتولى هذا المنصب سانشيز الذي كان يتولى رئاسة برلمان الإقليم ويعتبر أحد أركان النواة الصلبة للحركة الاستقلالية في كاتالونيا.

ومنذ فوز الانفصاليين في الانتخابات الإقليمية التي جرت في 20 ديسمبر، كان بوتشيمون المرشح الوحيد لرئاسة السلطة التنفيذية في الإقليم، مع العلم أنه سيتم اعتقاله إذا عاد من بلجيكا إلى إسبانيا.

واقترح بوتشيمون ترشيح سانشيز الذي يرأس أحد التيارات الانفصالية والقابع في السجن منذ أربعة أشهر.

ووضعت مدريد سكان الإقليم البالغ عددهم 7،5 ملايين نسمة تحت الوصاية منذ الإعلان في 27 أكتوبر في برشلونة عن قيام "جمهورية كاتالونيا".

المصدر: وكالات