محاكمة 70 متهمًا في "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

العالم - مصر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعاتTNT ، وإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

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