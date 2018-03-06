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العالم تكشف تفاصيل تحطم الطائرة في مطار حميميم السوري

الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

العالم-مراسلون

وقال مراسلنا بحسب مصادر داخل مطار حميميم أن عطل فني داخل الطائرة ادى الى ارتطام الطائرة بالارض وتحطمها قبل وصولها الى المدرج بمسافة 500 متر وسبب ذلك وفاة 26 راكبا و6 من أفراد طاقمها

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تحطمت طائرة نقل روسية من طراز (إن 26) في 6 مارس حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من مطار حميميم".

وأضاف البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعهم.

وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الصحفي التابع للنيابة العامة العسكرية الروسية، فتح تحقيق في حادث التحطم، قائلا: "بدأ مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا بشأن تنفيذ قانون سلامة الطيران، وإذا لزم الأمر، ستتخذ التدابير النيابية".

وشهد مطار حميميم تحطم طائرة سو 24 سابقا

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