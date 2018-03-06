البث المباشر
دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة الشرقية تنفيذ حيثيات القرار 2401
مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر"
الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة في سوريا لم يتم إسقاطها
الدفاع الروسية: كان على متن طائرة "آن-26" التي تحطمت في سوريا 33 راكبا و6 من أعضاء طاقمها
الدفاع الروسية: جميع من قتل في طائرة النقل بسوريا هم من القوات الروسية
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان

ألمانيا: تسليم صالح مسلم لتركيا "محل بحث"

ألمانيا: تسليم صالح مسلم لتركيا
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الألماني، زيجمار غابرييل، إن وزارة العدل ستبحث طلب تركيا تسليمها الزعيم الكردي السوري صالح مسلم، وستتخذ قرارا "بناء على المبادئ الدستورية".

العالم- أوروبا

وكان غابرييل يتحدث للصحفيين مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي يزور برلين لحضور معرض برلين للسياحة والسفر، أكبر معارض السياحة في العالم.

وقال غابرييل للصحفيين: "تلقينا رسالة شفهية من الخارجية التركية وسنرسل هذا الطلب كالمعتاد إلى وزارة العدل الألمانية، التي ستبحث الأمر على أسس دستورية".

والأسبوع الماضي أطلقت براغ سراح مسلم، بعدما احتجزته لفترة وجيزة بناء على مذكرة اعتقال تركية، لكن طلب منه البقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي وأن يكون متاحا لحضور جلسات بشأن قضية ترحيله.

وبعد ذلك تحدث مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، أكبر حزب لأكراد سوريا، في مظاهرة في برلين، السبت.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيما إرهابيا بسبب علاقاته بمتمردين أكراد داخل حدودها، وأدرجت مسلم على قائمة أكبر المطلوبين الشهر الماضي ورصدت مكافأة قدرها مليون دولار لتوقيفه.

روابط ذات صلة

تركيا تطالب ألمانيا بتسليم القيادي الكردي صالح مسلم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

هذا ما قاله العبادي عن دفع رواتب الحشد الشعبي!

واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

اعتقال منشدَين.. والتهمة أغنية وطنية

وأخيرا ... وقع الصياد في المصيدة !!

المقدم سوزان الحاج فاوضت زوجة المقرصن غبش

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" على ريف اللاذقية

بالفيديو/ ضربات قاضية لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

وكالة الطاقة​ الدولية: الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

خمس حقائق مهمة عن التدخين وصحة الدماغ

الشيخ قاسم: نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة والتبعية بالاستقلال

زيارة الحريري الى السعودية تكشف أولى اسرار "البلوك9"

العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

بالصورة.. أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

أبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري!!

سهير القيسي تشن هجوما غير مسبوق على "العربية" السعودية!

اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

الأکثر مشاهدة