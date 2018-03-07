العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

العالم - ايران

وقال العبادي في حديث لـ السومرية نيوز، على هامش المؤتمر الاسبوعي، إن "العراق منفتح على كل دول الجوار، ولا يوجد اي خلاف بيننا وبقية الدول".

واضاف العبادي، "أننا ننتظر وفدا ايرانيا رفيع المستوى سيصل العراق يوم غد الاربعاء".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اكد يوم الجمعة (2 شباط 2018) سعي حكومته لاقامة علاقات مع دول الجوار دون التنازل عن المصالح والثوابت الوطنية، مشيرا الى ضرورة التركيز على المشتركات بدل الخلافات.



يذكر ان وزير التجارة الايراني محمد شريعتمداري، الذي يزور بغداد حاليا قد اعلن ان النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري سيزور العراق على رأس وفد رفيع المستوى.

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