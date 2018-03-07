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مقارنة بالسابق..

العميد حاجي زادة: انتاجنا الصاروخي تضاعف 3 مرات

العميد حاجي زادة: انتاجنا الصاروخي تضاعف 3 مرات
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد سلاح الجوفضاء التابع لحرس الثورة الايراني العميد امير علي حاجي زاده، ان انتاج البلاد من الصواريخ قد تضاعف 3 مرات.

العالم - ايران
وقال امیر علي حاجي زاده، في كلمة القاها خلال مراسم مهرجان الجندي في طهران اليوم الاربعاء، ان المدافعين عن تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد باتوا اكثر من السابق رغم مناهضة الاعداء ومؤامرات الاستكبار وان الحكومة والمجلس والجميع لديهم موقف موحد حيال الترسانة الصاروخية لاسيما الصواريخ الباليستية.

وتابع: اننا في السابق كنا ندلي بايضاحات لمختلف المؤسسات حول خطواتنا الا ان الوضع حاليا مختلف وقد تضاعف انتاجنا من الصواريخ مقارنة بالسابق 3 مرات.

واكد انه لاينبغي الاستماع لاخبار وسائل اعلام العدو بشأن الصواريخ الايرانية لانها معادية للشعب ووحدته وتروج للاشاعات كالادعاء بان الزلزال الذي ضرب منطقة ما هو بسبب اجراء اختبار صاروخي لحرس الثورة او مواضيع اخرى.

وندد بالقوانين السائدة في العالم ووصفها بأنها أسوأ من شريعة الغاب، معتبرا ان شريعة الغاب تتصف بالثبات الا ان القوانين العالمية كتبت بيد اميركا وبريطانيا وفرنسا والصهاينة والاستكبار وتكون عرضة للتغيير متى شاؤوا.

واشار الى تصرفات الرئيس الاميركي، موضحا انه لايولي اية اهمية حتى لقوانين بلاده وان الاميركيين يعملون باستمرار على تطوير ترسانتهم النووية ويزعمون انها من اجل الدفاع عن مصالحهم ولكن لاينبغي لايران امتلاك سلاح الصواريخ.

ونوه الى نشاطات زمرة خلق الارهابية (المنافقين)، مبينا ان عناصرها ينشطون بحرية في فرنسا ولديهم مكتب ويعقدون اجتماعات رغم ارتكابهم للجرائم، متساءلا عن النتائج في حال منحهم الحرية داخل ايران، واصفا العالم اليوم بانه عالم  القوة.

واكد ان الطريق الوحيد لاستمرارية الثورة يتمثل بصون الوحدة، "وان قيمة كل شخص شارك في مسيرات 22 بهمن (11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) يفوق القوة الردعية لكل صاروخ".
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