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بوتين يكشف موعد استخدام السلاح النووي وبأي حالات

بوتين يكشف موعد استخدام السلاح النووي وبأي حالات
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن قرار استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون فقط في حالة الرد على أي عدوان تتعرض له البلاد.

العالم - اوروبا

وبحسب سبوتنيك، فقد قال بوتين: "فيما يتعلق بموضوع استعمال السلاح النووي، هذا الموضوع هو حساس ومهم جدا. وأريد أن أوجه رسالة إلى الداخل والخارج أن مسألة استخدامنا للسلاح النووي الذي نأمل ألا نستخدمه أبدا هي مرجحة فقط في حال تعرضنا وتعرضت بلادنا إلى عدوان".

وأضاف بوتين: "إن قرار استخدام السلاح النووي سيكون بحالة الإنذار الصاروخي وبحالة اكتشاف صواريخ لديها مسارات لتسقط على أراضينا، وبهذه الحالة سنستخدم السلاح بدون أي تفكير للرد على مصدر الصواريخ والأعداء. لا شك أن هذه الخطوة ستكون كارثة عالمية والبشرية ستتعرض للخطر، لكن كمواطن روسي ورئيس لهذه الدولة أطرح سؤالا على نفسي: لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟".

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