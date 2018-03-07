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رسالة "غير مسبوقة" من كيم جونغ أون إلى ترامب

رسالة
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

يتوجه مبعوثان للرئيس الكوري الجنوبي عقب زيارتهما كوريا الشمالية إلى واشنطن، غدًا الخميس، لإطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج مباحثات الكوريتين في بيونغ يانغ أخيرا.

العالم - آسيا والباسيفيك

وقال مصدر في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الأربعاء بحسب سبوتنيك: "من المتوقع أن يتوجه مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونغ وي يونغ، ورئيس وكالة الاستخبارات سوه هون اللذان زارا كوريا الشمالية واجتمعا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى الولايات المتحدة يوم غد الخميس"، وذلك وفقاً لوكالة "يونهاب".

وذكر المصدر أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كان المستشار جونغ ورئيس الوكالة سوه سيجتمعان مع الرئيس ترامب أم لا، مضيفا أنه المتوقع أن تستمر زيارتهما إلى الولايات المتحدة لمدة يومين، وأنه في حال اجتمعا مع الرئيس الأمريكي سيشرحان له نتائج لقائهما مع الزعيم الكوري الشمالي، ويقدمان له دعوة إلى إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية.

يذكر أن وفد المبعوثين الخاصين زار بيونغ يانغ لمدة يومين، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته من بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، لشرح نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ، حيث قال المستشار جونغ كبير المبعوثين الخاصين: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد على التزامه التام بنزع السلاح النووي وإطلاق الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه سينقل رسالة خاصة من كوريا الشمالية إلى واشنطن".

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا أن يلتقيا، نهاية أبريل/نيسان المقبل، في قمة تاريخية بالمنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين البلدين، فيما أعلنت سيئول، أن بيونغ يانغ مستعدة للحوار مع واشنطن في موضوع نزع السلاح النووي.

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