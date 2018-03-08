البث المباشر
أ ف ب:الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار "في أسرع وقت"
الشرطة النمساوية تعلن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في العاصمة فيينا وفرار المهاجم
مراسل العالم:مقتل وإصابة عددا من الجنود السعوديين باحراق آليتين كانو على متنها بكمين للقوات اليمنية المشتركة في جيزان
مراسل العالم:6 شهداء بينهم امرأتان و3 أطفال و 4 جرحى إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منزل في منطقة شملان بصنعاء
رويترز:جونسون يقول بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار

وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات

وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

ناقش وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، في القاهرة، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وكيفية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

العالم - مصر

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية أن "وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الخاصة بالأوضاع في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا".

كما ناقش الطرفان أيضا كيفية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم آمال وتطلعات ومصالح شعبي البلدين.

كما بحث الوزيران آخر التطورات السياسية في المنطقة وآليات التعامل معها، بما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة، وكذلك سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وحل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: سبوتنيك

221

روابط ذات صلة

سامح شكري يعلق على إمكانية دخول مصر في حرب مع دول أخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

برلمان فلوريدا يقر قانونا يجيز للمدرسين حمل سلاح ناري

مصر تستنكر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان

ضبط أسلحة وذخائر لعصابة "هيلز أنجلز" في بلجيكا

امرأة ثالثة تتهم الباحث طارق رمضان باغتصابها

ناسا.. مركبة جونو الفضائية تسبر أغوار المشترى

إطلاق رحلات الطيران الهندي الى تل أبيب عبر أجواء السعودية

القمة العربية المقبلة تعقد في الرياض

الغاء اكثر من الفي رحلة بسبب عاصفة ثلجية في أميركا

الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

الأکثر مشاهدة