وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات

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وذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية أن "وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الخاصة بالأوضاع في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا".

كما ناقش الطرفان أيضا كيفية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم آمال وتطلعات ومصالح شعبي البلدين.

كما بحث الوزيران آخر التطورات السياسية في المنطقة وآليات التعامل معها، بما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة، وكذلك سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وحل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: سبوتنيك

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