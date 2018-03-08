العبادي: مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة

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و رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالوفد الايراني، مشيراً الى ان الاجتماعات والمباحثات تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة.

واضاف" بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخرى، اضافة الى العمل على ازالة جميع المخلفات السابقة.

واكد حيدر العبادي ان مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة للشعبين والبلدين.

فيما بارك جهانغيري الانتصارات التي تحققت على عصابات داعش الارهابية، مشيداً بالانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد العبادي بتوحيد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة.

وبيّن جهانغيري ان العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي على افضل حالاتها ومستوياتها، مؤكدا ان ايران ستقف الى جانب العراق في الإعمار والبناء.

كماجرى خلال المباحثات طرح العديد من الملفات وفي جميع المجالات.