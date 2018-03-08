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توجيه 34 اتهاما لمنفذ هجوم فلوريدا ليواجه بينها 17 تهمة قتل

توجيه 34 اتهاما لمنفذ هجوم فلوريدا ليواجه بينها 17 تهمة قتل
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجهت هيئة محلفين عليا في ولاية فلوريدا الأمريكية 34 اتهاما ضد نيكولاس كروز، الذي اعترف بإطلاق النار في مدرسة بفلوريدا، منها 17 اتهاما بالقتل و17 اتهاما آخر بالشروع في القتل، وفقا لوثيقة صادرة من المحكمة.

العالم - الأمريكيتان

وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 14 شباط/ فبراير في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند، بولاية فلوريدا، عن مقتل 14 طالبًا وثلاثة معلمين وأعاد إحياء حركة يقودها الطلاب لإجراء تغييرات على قوانين حيازة الأسلحة الحالية.

واحتجزت الشرطة كروز (19 عاما)، وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية لديه سجل من المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية، بعد إطلاق النار بفترة قصيرة.

ويقدم الدعوى القضائية النائب العام للولاية مايكل جيه ساتز، وفقا للمحكمة.

ولم يعلن ممثلو الادعاء في فلوريدا إذا كانوا يعتزمون السعي لتوقيع عقوبة الإعدام بحق كروز، حيث أن تلك العقوبة قانونية في فلوريدا. وكانت المرة الأخيرة التي نفذت فيها فلوريدا حكم إعدام هي الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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