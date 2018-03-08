البث المباشر
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة
مراسل العالم: مجموعة العمل المعنية بوقف اطلاق النار في سوريا ستجتع اليوم داخل مقر الامم المتحدة لبحث اخر التطورات الميدانية الخاصة بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 2401
مراسل العالم: إصابة مواطنين اثنين أحدهما امرأة نتيجة استهداف الجماعات المسلحة في الغوطة بـ 3 قذائف مدينة جرمانا ومشفى الشرطة في حرستا
مراسل العالم: الجيش السوري يؤمن خروج عدد من العائلات من بلدة جسرين بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: اصابة شخص جراء انفجار قذيفة صاروخية في محيط كشكول - جرمانا
مراسل العالم: المنظمة الأممية تقرر تأجيل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بسبب الاستهداف الكثيف للمعبر الإنساني من قبل جبهة النصرة
مراسل العالم: إصابة امرأة إثر سقوط 4 قذائف صاروخية على بلدة جباب بريف درعا الشمالي، مصدرها المجموعات المسلحة

احباط أمريكي بعد إعلان بوتين عن الأسلحة الروسية الجديدة

احباط أمريكي بعد إعلان بوتين عن الأسلحة الروسية الجديدة
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تشعر بـ"خيبة أمل" إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أنواع الأسلحة الروسية الجديدة.

العالم - الأمريكيتان

وقال رود في جلسة اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "نحن على علم بتطور الأسلحة الروسية ونحن قلقون بشأن بعض التغييرات في العقيدة العسكرية الروسية وبرنامج التدريبات العسكرية، لكننا نشعر بخيبة أمل، لأن الرئيس الروسي قرر تقديمها بالضبط، كما يراها".

وأضاف، أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في وقت سابق، إنه خلال إلقاء بوتين لكلمته، لوحظ عرض محاكاة على الكمبيوتر لصواريخ متجهة إلى الأراضي الأمريكية، على حد زعمه.

وكان الرئيس روسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة يصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.

وذكر بوتين أن 80 صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات، و102 صاروخا باليستيا يطلق من الغواصات، فضلا عن 3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري" دخلت إلى الخدمة في القوات الإستراتيجية النووية الروسية.

المصدر: سبوتنيك

216

روابط ذات صلة

واشنطن تعلق على الأسلحة الروسية المتطورة الجديدة

ما هي الأسلحة الروسية القادمة إلى مصر؟

بوتين: الأسلحة الروسية تورد إلى 59 بلداً

15 مليار دولار صادرات الأسلحة الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش السوري وحلفاؤه يحررون مناطق جديدة في الغوطة الشرقية

"مجرم" في صحف بريطانيا وأمير "يسترد الله" في صحف مصر!

وداعا للخطف والسرقة على طريق حلب خناصر

في اليوم العالمي للمرأة… سيدات سوريات يجسدن التضحية والبطولة

سفينة إنزال أمريكية تدخل البحر الأسود..لهذا السبب

شاهد؛ منظمات حقوقية تنتقد من جنيف واقع حقوق الانسان بالسعودية

مدرعات محصنة جدا تخوض معركة الغوطة الشرقية وهذه تفاصيلها

دراسة تكشف عن سن انتاج الدماغ لخلايا الذاكرة ..المعلومة تدهشك!

إلقاء القبض على موظف أمن في بلد عربي لهذا السبب!!

وزير الخارجية الفرنسي ينسحب من الحزب الاشتراكي..والسبب؟

سورية تتجه للحسم, وطرد الاحتلال الأميركي والتركي

حرّاس الدين , تتسلل الى الغوطة!

هكذا يرد قائد الثورة على كلام الغربيين حول تواجد ايران بالمنطقة..

بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي على أعتاب زيارته لواشنطن

امن السلطة الفلسطينية تعتقل 4 أسرى محررين وتستدعي آخر

فرنسا تهدد بالرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

تركيا تطالب السويد احتجاز وتسليم صالح مسلم

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الوحدوي: نطالب المنامة الإفراج عن معتقلات الرأي

الخارجية التركية تعلن موعد انتهاء عملية "غصن الزيتون"

سعودية تتحدى المجتمع وتثير جدلا واسعا بسبب مهنتها !!

الأکثر مشاهدة