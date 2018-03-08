 هل طلب ابن سلمان استدعاء محمد صلاح للخدمة العسكرية؟

العالم - رياضة

يقول حسين، إنه فى ختام اللقاء مساء الإثنين الماضي، وبعد أن صافح (ابن سلمان) جميع رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب المصريين، سألته مازحا: "ما مدى صحة المعلومات التى تقول إنك طلبت من الحكومة المصرية، استدعاء نجم ليفربول محمد صلاح إلى الخدمة العسكرية، حتى لا يتمكن من المشاركة في المواجهة المصرية السعودية، في الدور الأول من مباريات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا يونيو المقبل؟!!."



وأضاف رئيس تحرير "الشروق" قائلا إن ولي العهد "ضحك طويلا وبصوت عالٍ"، ورد بقوله: "لا، لم يحدث ذلك، لكن من حسن الحظ أن مباراة الفريقين ستقام في نهاية مباريات المجموعة، وبالتالي نأمل أن يتأهل الفريقان معا، ثم أردف بتعليق مازح أيضا، لا يمكننى كتابته هنا!."

112-2