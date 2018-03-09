بالفيديو: مصور العالم بحلب.. ارتقى شهيداً، وغيبه غدر الارهابيين بوطنه

العالم - سوريا

مصور قناة العالم في سوريا الشهيد يزن ابراهيم كحيل الى مثواه الاخير بعد ما فارق الحياة اثر انفجار لغم ارضي من مخلفات الجماعات الارهابية في ريف حلب الجنوبي.

حيث كان يعمل مصورا لقناة العالم في حلب بالاضافة الى كونه مصورا حربياً لدى القنوات الرديفة للجيش السوري.و ساهم في اعداد تقارير والدته التي بثت على القناة.

وشارك الزميل يزن في تغطية العديد من المعارك في سوريا كان ابرزها عمليات الجيش السوري في ريف حلب الشرقي ضد جماعة "داعش " الوهابية، ومعارك الجيش السوري في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، وتغطية وصول اهالي كفريا والفوعة الى حلب.

لم يكن الشهيد يزن يعلم أنه على موعد مع قدره هناك حيث وافاه الأجل المحتوم أثناء قيامه بمهام عمله ليوارى الثرى بين اهله واصدقائه.

لكن ما قام به عبر كاميرته في نقل معاناة المدنيين داخل مدينة حلب لن تنسى لتكون ما صوره خير شاهد لايصال صوت شعبه الى الرأي العام الاقليمي والعالمي تجاه الجرائم التي ارتكبتها جماعة "داعش" الوهابية وجبهة النصرة الارهابية في حلب وغيرها.

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