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فتوى مثيرة للجدل : المرأة “لا تشم الجنة” إذا رفضت تعدد الزوجات!!

فتوى مثيرة للجدل : المرأة “لا تشم الجنة” إذا رفضت تعدد الزوجات!!
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الداعية السلفي وليد إسماعيل إنه ليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق في حال زواج زوجها من امرأة أخرى

العالم - منوعات 

وفي تفاصيل الخبر فقد تقدم محامٍ مصري، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمحاكمة داعية سلفي، لإطلاقه فتوى مثيرة بعدم دخول المرأة التي ترفض التعدد الجنة.

وجاء البلاغ الذي قدمه المحامي أحمد تهامي بعد جدل أثارته الفتوى التي أطلقها الداعية السلفي وليد إسماعيل خلال لقاء مع أحد البرامج التلفزيونية.

وقال إسماعيل، خلال لقاء على قناة “القاهرة والناس”، إنه ليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق في حال زواج زوجها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الطلاق يكون في حالة الضرر فقط، والزواج ليس ضررًا من وجهة نظر الشرع.

وأضاف: “المرأة التي تتطلق حال زواج زوجها لا تشم الجنة”، رافضًا مشروع القانون الذي تقدمت به إحدى النائبات بالبرلمان المصري بحبس الزوج حال زواجه من سيدة أخرى دون علم زوجته.

وطالب البلاغ النيابة العامة باستدعاء الداعية السلفي والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، بسبب إدلائه بفتوى مثيرة تضر بالسيدات وتحقّر من شأنهن، وتحدث حالة نزاع داخل الأسرة المصرية.

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