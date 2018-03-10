الشرطة الايرانية تضبط 17 طنا من المفرقعات

العالم - إيران

وشرح العميد حسين رحيمي رئيس شرطة طهران الكبرى في تصريح للمراسلين، الاجراءات التي قامت بها الشرطة لكشف وضبط المواد المفرقعة النارية قائلا: في سلسلة عمليات بدأت قبل فترة بالتعاون مع شرطة المباحث تم كشف 17 طنا من الألعاب النارية شديدة الخطورة والمحظورة.

واضاف: تم تفكيك ثلاث عصابات كبيرة تقوم بتوفير وتوزيع المواد المحترقة وكشف 75 مليون عدد من انواع المواد المحترقة والمفرقعات.

واشار الى ان 8 اطنان من 17 طنا المكتشفة هي مواد شديدة الخطورة الى حد تكون فيها الاصابات خطيرة، كما تم اعتقال 74 شخصا على صلة بهذا الموضوع.

وقال رئيس شرطة طهران الكبرى: تم اغلاق 11 مستودعا كبيرا لتوزيع المواد المفرقعة النارية، وحجز 14 سيارة تحمل من تلك المواد تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات تومان (قرابة مليون دولار).

واشار الى احتفالات الاربعاء الاخير من السنة الايرانية الجارية التي (تنتهي في 20 مارس /آذار)، وقال: ان الخط الاحمر للشرطة هو سلب راحة المواطنين بسبب تصرفات غير اللائقة من قبل البعض في هذا اليوم.