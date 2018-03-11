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ترامب يستطيب طعم الرئاسة فيكشف مبكرا عن شعار حملته لعام 2020

ترامب يستطيب طعم الرئاسة فيكشف مبكرا عن شعار حملته لعام 2020
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبكرا عن نيته الترشح لولاية ثانية، وابتكر شعارا لحملته الانتخابية، رغم أن لا أحد يعرف ما إذا كان سيكمل ولايته الحالية بسبب التحقيقات التي تلاحقه.

العالم - أميركيتان

وقال ترامب، خلال خطاب أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا يوم أمس السبت، سيكون شعارنا الجديد هو "لنحافظ على أمريكا عظيمة!"، لأنه، على حد تعبيره، قد أعاد للبلاد عظمتها السابقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي "هذا هو شعارنا الجديد، عندما نبدأ السباق، يمكنكم أن تصدقوا ذلك خلال عامين فقط، "نحافظ على أمريكا عظيمة!"، مضيفا، أن الشعار سيكون "مع علامة تعجب".

ويسعى ترامب الذي تلاحقه التحقيقات من كل حدب وصوب حاليا، للتوصل إلى اتفاق مع المحقق الخاص، روبرت مولر، في قضية ما يسمى التدخل الروسي في الانتخابات، ينص على إدلائه بشهادته أمامه، مقابل إسراع المحقق في إنهاء تحقيقاته ضده وضد حملته الانتخابية عام 2016.

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب، أنصاره لاختيار، أولئك الذين يدعمون "جدول أعمال" إدارته، خلال انتخابات الكونغرس النصفية التي ستجرى خريف هذا العام".

المصدر: وكالات

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