مكتب المالكي يصدر توضيحا بشأن صفقة السلاح الروسي!

العالم - العراق



وقال مكتب المالكي في بيان صحفي إن "موقع المونيتر الامريكي نشر تقريرا حول صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام ٢٠١٢ والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها".

وأضاف البيان أن "المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند الى أية حقائق"، مشيرا الى أن "التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي اثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر اسماء اخرى ليست على صلة في الصفقة انفة الذكر".



وأوضح أن "موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية".



واشار بيان مكتب المالكي الى ان "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد ان ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فضلا عن ان إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب اسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل".



وكان موقع "المونيتور" الأمريكي، قد نقل ضمن تقرير له عن "مصادر عراقية"، القول إن رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر، كان وسيطا في صفقة أسلحة روسية عراقية مثيرة للجدل في عام 2012، مشيرا الى تورط المالكي بشبهات فساد تلك الصفقة .

102