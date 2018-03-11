كاتبة مصرية: إعلامنا ينتصر للصهاينة نكاية بقطر

العالم - مصر

وهاجمت الكاتبة هبة خفاجي في مقال لها بصحيفة "المصريون"، "ترويج المواقع المصرية لترددات قنوات اسرائيلية قالت إنها ستنقل بالمجان، مباريات كأس العالم المقبل في روسيا للجمهور العربي، وقالت إنه "تناس متعمد أنها لكيان طالما كان وسيظل عدوا للشعب المصرى، بعيدا عن أروقة السياسة ومناورات أهلها، واتفاقيات الطاولة، ومعاهدات الأنظمة".

وقالت خفاجي إن "اندفاع المواقع المصرية للترويج للتطبيع مع "اسرائيل" عبر مشاهدة المباريات، والذي قوبل برفض شعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تصرف لم يكن عفويا، بل كان يحمل بين طياته مكايدة سياسية لدولة قطر التى أخذت حق بث المباريات مشفرة على قنواتها".

وأضافت: "نعلم أن الخصومة السياسية يمكن أن تجنح بالكثيرين إلى حد اللا معقول، لكن ما وصلنا إليه يدعونا إلى الرثاء، فأنا ضد ما تقوم به قطر فى المنطقة من دور يفوق مساحتها وتاريخها، ولا ننكر أنها تلعب دورا سلبيا في المعادلة السياسية المصرية، ولكننا في النهاية نعلم دوافعها فهى تريد أن تكون قوة إقليمية مؤثرة، ولملئ الفراغ الذي خلفه انسحاب القوى الإقليمية التقليدية والأكبر والأهم في المنطقة".

وتابعت خفاجي: "الواقع يقول أن إسرائيل هي عدونا الأكبر والحقيقي، وإذا كان الإعلام يردد بأن قطر هي الوجه الآخر للعدو الصهيونى من خلال تحالفها معه، فلماذا نتعاون معه نحن بهذه الطريقة الفجة".

المصدر: عربي 21

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