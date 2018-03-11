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مصر.. كرسي الرئاسة

الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

برنامج اسبوعي يرصد التطورات على الساحة المصرية عشية الانتخابات الرئاسية.. على ان يصبح يوميا مع بداية عملية الاقتراع التي تستهل في ايام 16 – 17 – 18 من آذار /ماس الجاري لتصويت المصريين في الخارج.. على ان يبدأ التصويت في الداخل من 26 آذار /مارس وعلى مدى 3 أيام.. 

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