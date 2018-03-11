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قاسمي: المحاكم الدولية يجب أن تاخذ بعين الاعتبار دور الامارات
قاسمي:السعودية تقود العدوان على اليمن وهناك دول أخرى تشاركها
قاسمي: للإمارات دور كبير في العدوان على اليمن
قاسمي: الازمة اليمنية تحل عبر الحوار والحل السياسي
قاسمي: اليمنيون قد طوروا الاسلحة التي امتلكوها إبان السوفيت
قاسمي: مخزون اليمن من الاسلحة يعود الى فترة الاتحاد السوفيتي
قاسمي: أوكد أن ايران لم ترسل أي اسلحة لليمن
قاسمي:الشعب اليمني رغم العدوان والحصار أفشل المآرب السعودية
قاسمي: المواقف السعودية المناهضة لايران يظهر احباطها
مصر.. كرسي الرئاسة
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الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش
برنامج اسبوعي يرصد التطورات على الساحة المصرية عشية الانتخابات الرئاسية.. على ان يصبح يوميا مع بداية عملية الاقتراع التي تستهل في ايام 16 – 17 – 18 من آذار /ماس الجاري لتصويت المصريين في الخارج.. على ان يبدأ التصويت في الداخل من 26 آذار /مارس وعلى مدى 3 أيام..
تصنيف :
مصر
كلمات دليلية :
كرسي الرئاسة
مصر
الانتخابات المصرية
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