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روسيا تستعد لإنتاج أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات

روسيا تستعد لإنتاج أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين، أن المجمع الصناعي العسكري لروسيا مستعد لإنتاج عدد من أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات المطلوبة للجيش الروسي من طراز "سارمات".

العالم-أوروبا

وقال بوريسوف في مقابلة مع صحيفة "كراسنيا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية:"فيما يتعلق بجاهزية هذه المنظومة (سارمات)، استطيع القول إن جميع المشاكل العملية والعلمية والتقنية والإنتاجية قد أنجزت".

وأضاف، "تم إعداد القدرات الإنتاجية اللازمة لعدد الصواريخ التي ستحجزها وزارة الدفاع الروسية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستبدأ قريبا في التخلص من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "ساتان" (الشيطان).

ويذكر أن منظومات "سارمات" المذكورة ستحل محل منظومة "فويفودا" (أطلق علي هذه المنظومة في دول الغرب "ساتان" الشيطان) مع الصاروخ الثقيل من طراز "إر إس-20 بي" والذي ما زال يعتبر منذ أواخر الثمانينات سلاحا فعالا في ظروف نشر نظام الدرع الصاروخي ذات أنساق عدة.

ومن الناحية التقنية لا يوجد نظير لصاروخ "فويفودا" سواء كان ذلك بين الصواريخ الروسية أو الأجنبية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في رسالة له إلى الجمعية الفدرالية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية ثقيلة جديدة من طراز "سارمات" فرط صوتية [الهابرسونيك] التي من الصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي، وخلال إلقاء بوتين كلمته تم عرض لقطات من اختبارات نظام صاروخي جديد ذي وحدة مجنحة منحدرة، فضلا عن الصاروخ "سارمات" الثقيل العامل بمحركات الطاقة النووية ونظام الدفاع الجوي.

 

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