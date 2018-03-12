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اميرعبداللهيان: على الصليب الاحمر الاسراع في دعم اليمن

اميرعبداللهيان: على الصليب الاحمر الاسراع في دعم اليمن
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين اميرعبداللهيان انه يتوقع من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاسراع في ايصال الدعم الى اليمن.

واضاف اميرعبداللهيان لدى لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورير امس الاحد ان الكوارث التي شهدتها خلال السنوات الاخيرة منطقة الشرق الاوسط ودول مثل سوريا واليمن وميانمار تكشف سرعة تنامي الارهاب وازماته اكثر من سرعة التحركات الدبلوماسية للتوصل الى حلول سياسية .

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت مساع كبيرة لتسوية الازمات سياسيا ولكن للاسف هناك دول ترى ان الخيار العسكري هو السبيل الافضل لتسوية النزاعات ولكن الاوضاع المتدهورة للدول التي تشهد الحروب تكشف ان الخيار العسكري لن يخدم الحل ومن شانه تصعيد الازمات .

واشار الى المسار الايجابي للحوار بين ايران وروسيا وتركيا والامم المتحدة وقال ان هذه الدول اتخذت خطوات ايجابية على طريق تسوية النزاع في سوريا ولكن الدبلوماسيين غير متفائلين بالدور المزدوج لاميركا في هذا الاطار .

من جانبه اعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر "بيتر مورير" عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديمها المساعدات الانسانية الى المناطق المتأزمة.

واشار مورير الى دور ايران البناء في ارسال المساعدات الانسانية الى المناطق المتأزمة، وقال: خلال السنوات الماضية تغير انموذج النزاعات، ولم تدخل الدول مع بعضها في حروب مباشرة، واننا نحاول عن طريق الحوار مع مختلف الدول ايجاد حل للحيلولة دون استمرار هذا المسار الخطير.

واضاف: باعتبارنا اللجنة الدولية للصليب الاحمر نسعى لانهاء الكوارث الانسانية في سوريا واليمن وميانمار وحتى دول شمال افريقيا عن طريق الحلول السياسية لهذه النزاعات، لكن للاسف فان الاوضاع تشير الى اننا لم نكن قادرين على العمل بين نشطاء حقوق الانسان الذين يعملون في مناطق حساسة للغاية، وان نوفر لممثلي الدولة طريقة صحيحة للمشاركة متعددة الأطراف.

واكد مورير ان الصليب الاحمر الدولي يسعى الى ارسال المساعدات الانسانية الى جميع السكان المحتاجين بشكل منصف ومحايد، لذلك فانه بحاجة الى خطوات لبناء الثقة يكون للدول فهم صحيح للمهام الانسانية التي تقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال: ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر بحاجة الى دعم سياسي لكنها لا تريد تسييس نشاطاتها، وتبتعد عن اهدافها المعلنة.

وتابع قائلا: يجب ان ننشط الاقتصاد اليمني، بالرغم من جهودنا لايمكنها التعويض عن تخلف التنمية في اليمن، لكنه يجب ان نؤدي واجبنا في هذا المجال، ونحن في انتظار السلام والاستقرار في هذا البلد وباقي الدول المشاركة في الحرب.

واعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الختام عن أمله في عقد مزيد من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين بالجمهورية الاسلامية الايرانية في المستقبل القريب لتبادل وجهات النظر وايجاد حلول لازمات المنطقة.

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