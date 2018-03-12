العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

واضاف مرداني اليوم الاثنين في حديث اعلامي، ان ممثلا من تركيا الي جانب اسر ضحايا الحادث وصلوا اليوم الي مطار شهر كرد مركز المحافظة .

وفيما اشار الي نقل الصندوق الاسود لاكمال الاجراءات القانونية، اوضح انه تم نقل اجساد عشرة من ضحايا الحادث الي مطار شهركرد.

من جانبه اعلن مديرعام الطب العدلي في محافظة جهارمحال بختياري 'منصور فيروزبخت' عن استعداد هذه الدائرة لاجراء اختبار 'دي.ان.اي' على اسر الضحايا للكشف عن هوياتهم.

يذكر ان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'جنلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول قد سقطت في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق بتوقيت غرينتش) في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.

وكانت الطائرة تقل 8 ركاب وطاقم مؤلف من 3 افراد.

وضمت الطائرة مينا باشاران ابنة رجل الاعمال التركي حسين باشاران و 7 من صديقاتها.

وكانت قائدة الطائرة التركية المنكوبة ملكة قوّت قد طلبت خفض الارتفاع في اخر اتصال لها قبل سقوط الطائرة.

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