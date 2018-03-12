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انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

انتهت فترة رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الدورية لمجموعة الـ 77 والصين لمدة عام وبدات فترة رئاسة الاكوادور.

العالم - ايران

وفي هذه المراسم التي جرت الجمعة لمناسبة انتهاء فترة رئاسة سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية رضا نجفي لمجموعة الـ 77 والصين، تم تسليم الرئاسة لسفير ومندوب الاكوادور بحضور رؤساء المنظمات الدولية في فيينا وعدد كبير من سفراء ومندوبي الدول الاعضاء في المجموعة.

واستعرض سفير ومندوب ايران الدائم تطورات ومنجزات المجموعة خلال العام الاخير وقال، ان مجموعة الـ 77 عقدت خلال العام الاخير اكثر من 130 اجتماعا استشاريا واكثر من 80 خطابا حول مختلف القضايا.

وشرح نجفي اهم انشطة المجموعة في مجال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والقضايا المتعلقة بمواجهة الجرائم المنظمة والمخدرات والقضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية للامم المتحدة والقضايا ذات الصلة بالحظر الشامل للتجارب النووية.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ومساعد المدير العام لمكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا ومساعدو "سي تي بي تي" ويونيدو، تحدث امانو ومدراء سائر المنظمات الدولية المتواجدة في فيينا ووجهوا الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم خلال فترة الرئاسة لمجموعة الـ 77 والصين.

كما اشاد سفراء ومندوبو الكثير من الدول الاعضاء ومنهم سفير مصر بالنيابة عن افريقيا والصين وبنغلاديش والعراق وتشيلي والجزائر وافغانستان وجنوب افريقيا وكوبا وفنزويلا وماليزيا وغواتيمالا والبيرو والنيبال وناميبيا وكينيا ونيجيريا، بالجهود الحثيثة لمندوب وسفير ايران خلال فترة رئاسته للمجموعة.

وفي ختام المراسم تم نقل الرئاسة من ايران الى الاكوادور مندوبة مجموعة دول اميركا اللاتينية.

ومجموعة الـ 77 هي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، تأسست في 15 يونيو 1964 في ختام الاجتماع الدولي للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية، وانعقد اجتماعها الرئيسي الأول في الجزائر عام 1967.

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