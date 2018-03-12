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احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

نظمت في مدينتي لندن ومانشستر البريطانيتين مظاهرات احتجاجية ضد عملية "غصن الزيتون" التي يديرها الجيش التركي وفصائل ما يسمى "الجيش السوري الحر" المتحالفة مع أنقرة في منطقة عفرين شمال سوريا.

 العالم - أوروبا

وكان مئات المتظاهرين يعتصمون أمس عند قضبان سكك الحديد في محطة كينغز كروس وسط لندن رافعين أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية وهاتفين بشعار: "امنعوا تركيا من استغلال إرهابيي داعش"، ما أسفر عن انقطاع حركة القطارات من وإلى المحطة.

وأصدرت شرطة العاصمة بيانا بخصوص الحادث أكدت فيه أن حركة مرور القطارات في كينغز كروس استؤنفت "بعد أن تعاملت الشرطة بنجاح مع الحادث".

وفي مظاهرة مماثلة بمدينة مانشستر، كان نحو مائة محتج على مدى ثلاث ساعات يمنعون خروج ودخول القطارات في محطة بيكاديلي، تعبيرا عن غضبهم إزاء العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

ومن جانب أخر، أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن أنقرة تخطط لاستخدام ذخائر جديدة محلية الصنع في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا.

وأكد الوزير اليوم، في تصريح إلى وسائل الإعلام التركية على هامش مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، أن آخر التجارب لبعض المنتجات ستجرى في نهاية أبريل المقبل، ثم ستسلم تلك الذخائر إلى القوات التركية.

وأشار جانيكلي إلى أن القوات التركية تستخدم المنتجات المحلية من الأسلحة والذخيرة بنسبة كبيرة في إطار عملياتها القتالية في عفرين، لا سيما من ناحية الذخيرة، مشددا على أن تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية انطلقت من الصفر ووصلت إلى الإنتاج.

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