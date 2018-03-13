المبعوث الخاص من كوريا الجنوبية يلتقي لافروف

العالم - أسيا والباسفيك

وأشار ممثل الإدارة: "يجب على روسيا، أن تلعب دورا بناء من أجل إقامة حوار في شبه الجزيرة الكورية، لكن، وفقا له، لا يستطيع الكشف عن المضمون المحدد للمفاوضات الحالية في موسكو.

وكما ذكر سابقا، ستكون زيارة تشون يي يونغ، لروسيا من 13 إلى 14 آذار/مارس، وهدفها هو شرح لموسكو موقف سيئول في الحوار مع بيونغ يانغ.

في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "تحدثت إلى رئيس الوزراء الياباني آبي بشأن كوريا الشمالية".

وأضاف "ناقشنا فتح أسواق اليابان أمام تجارة أفضل مع الولايات المتحدة، ولدينا حاليا عجز تجاري ضخم يبلغ 100 مليار دولار".