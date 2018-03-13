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السفارة الروسية في واشنطن: لا أدلة على تورط موسكو في تسمم سكريبال 

السفارة الروسية في واشنطن: لا أدلة على تورط موسكو في تسمم سكريبال 
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، أنه لا توجد أدلة على تورط روسيا في تسميم العقيد السابق بالاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

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وجاء في بيان السفارة: لا تزال تتضاعف الاتهامات غير الموثقة لروسيا في جميع الذنوب، جرى اليوم إلقاء خبر مزيف آخر حول دور روسي مزعوم في الأحداث المأساوية في المملكة المتحدة، متى سيتم الـتأكد من الحقائق، ومن ثم الإدانة؟ حتى الآن لا يوجد أي دليل على صحة أحكام السلطات البريطانية، والآن الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، أن تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية "من الواضح أنه آت من روسيا" ، على الرغم من اعترافه، بأنه لا يعرف شيئا عن مشاركة الحكومة الروسية، وفقا لتقارير بلومبرغ.

ووصف تيلرسون التسمم بـ "العمل الفاحش" الذي "سيثير رد فعل"، فيما كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس قد امتنعت، أمس الاثنين 12 مارس/ آذار، عن اتهام السلطات الروسية بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، بعد اتهام لندن موسكو بذلك.

المصدر: سبوتنيك

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