إنسحاب ايران من المشاركة في كأس العالم للمصارعة الحرة

العالم - ايران

ونقلاً عن إتحاد المصارعة الايراني كانت ايران سابقاً قد أبلغت الاتحاد العالمي عن عدم إمكانية مشاركتها في كأس العالم للمصارعة الحرة إن لم يوافق الاتحاد علي طلبها استضافة البطولة الرومانية في الوقت الذي تحدده ايران.

يُضاف الي ذلك الطلب الذي تقدمت به الدول الاوروبية تأجيل إقامة بطولة كأس العالم الرومانية المزمع إقامتها في ايران بسبب اقترابها الزمني من منافسات البطولة الاوروبية التي ستقام في داغستان الروسية فضلاً عن إرسال الإتحاد العالمي للمصارعة رسالة الي الاتحاد الايراني، معلناً فيها رسمياً عدم موافقته علي الموعد المقترح من جانب ايران لاستضافة بطولة كأس العالم للمصارعة الرومانية حارماً هذا البلد من إستضافتها.

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