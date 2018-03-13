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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو، الثلاثاء، بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية، والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

العالم- تركيا 

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو، فيما لامست أضعف مستوياتها أمام الدولار الأميركي، منذ منتصف ديسمبر عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمائة، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017 من 12.38 بالمائة يوم الاثنين.

وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي، متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية، تصنيفات 17 بنكا وبلديتين و7 شركات تركية، في أعقاب خفضها تصنيف تركيا، حسب تقارير صحفية محلية.

وقالت صحيفة "زمان" إن "موديز" أقدمت على خفض تصنيف 7 شركات في تركيا وأبقت على تصنيف 3 شركات أخرى، حيث فقدت 5 شركات تصنيف "إمكانية الاستثمار".

وأعلنت الوكالة في بيانها أن تخفيض التصنيف الائتماني مرده التراجع في تصنيفات البلد.

وخفضت وكالة موديز تصنيفات شركات أهمها "أناضول أفاس" و"كوكاكولا" للمشروبات، و"تركسل" و"هيئة التضامن العسكري (OYAK)".

كما خفضت "موديز" تصنيفات بلديتي إزمير وإسطنبول، من Ba1 إلى Ba2، وخفضت التصنيف الائتماني لـ 17 بنكا تركيا.

وقبل أيام خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية من Ba1 إلى Ba2.

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