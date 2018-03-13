دوري ابطال آسيا.. تراكتورسازي الإيراني يتعادل مع الجزيرة الاماراتي

العالم - ايران

واقيمت المباراة على ملعب "يادكار امام" بمدينة تبريز وادارها طاقم تحكيم من الصين بقيادة فو مينغ.

وتقدم الجزيرة الاماراتي في الدقيقة 44 بواسطة البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا لينهي الشوط لصالحه.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق اصحاب الارض من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 بواسطة فرزاد حاتمي.

وبهذه النتيجة يبقى تراكتورسازي تبريز في المركز الرابع والاخير برصيد نقطتين، فيما صعد الجزيرة الاماراتي مؤقتا الى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وضمن المجموعة الاولى ستجري مباراة اخرى مساء اليوم بين الاهلي السعودي المتصدر برصيد 7 نقاط والغرافة القطري الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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