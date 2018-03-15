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وزير حرب أميركا يزور البحرين لتعزيز الشراكة الدفاعية

وزير حرب أميركا يزور البحرين لتعزيز الشراكة الدفاعية
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس إنه يزور البحرين لتعزيز شراكة الدفاع القوية جدا والعلاقات الثنائية التي تمتد لعقود من الزمن.

العالم - البحرين

وفي تصريحات نشرتها وزارة الدفاع الأميركية قال ماتيس إن العلاقة الدفاعية مع البحرين قوية جداً وهي حليف إقليمي حيوي.

واعتبرها “منفذاً إلى الولايات المتحدة وللعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وهي مضيف ممتاز للأسطول الخامس بالبحرية الأميركية”.

وذكر أن “الزيارة أيضا فرصة للاستماع إلى الجنود ومشاة البحرية المتمركزين في المنامة” وأضاف: “أنا أحب البقاء على اتصال مع قواتنا المنتشرة هنا والاستماع إلى وجهة نظرهم حول ما يجري”.

واجتمع ماتيس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير الذي أشاد بالتنسيق العسكري والدفاعي بحضور ابنه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، كما اجتمع ماتيس بشكل منفرد مع ولي العهد في قصر الرفاع.

وقال سلمان بن حمد إن “التحالف والتعاون العسكري بين البلدين امتد اثره واسهامه الفاعل على المستوى الاقليمي بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتزامهما المشترك نحو التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام والاستقرار في جهود حفظ الأمن في المنطقة والتصدي لمختلف التحديات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب” على حد قوله.

واجتمع ماتيس أيضاً مع القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة بحضور يوسف الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وذياب النعيمي رئيس هيئة الأركان.

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