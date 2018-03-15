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 ظريف يغادر الى العاصمة الاذربيجانية باكو

 ظريف يغادر الى العاصمة الاذربيجانية باكو
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' صباح اليوم الخميس العاصمة طهران متوجها الى باكو علي رأس وفد سياسي بهدف المشاركة في الإجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وأذربيجان وتركيا وجورجيا.

العالم - ايران

والى جانب المشاركة في الإجتماع المذكور، سيلتقي وزير الخارجية مع المسؤولين في جمهورية اذربيجان ويبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية.

ويرافق ظريف في هذه الزيارة، كل من مساعده الخاص للشؤون السياسية 'حسين جابري أنصاري'، والمدير العام لدائرة شؤون أوراسيا بوزارة الخارجية 'غلامرضا باقري مقدم'.

وافادت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان اصدرته أمس الاربعاء ان الاجتماع الرباعي يعقد بمشاركة وزراء خارجية اذربيجان 'المار محمد يار اوف'، وتركيا 'مولود جاويش اوغلو'، وايران 'محمد جواد ظريف'، الي جانب مساعد رئيس الوزراء، وزير الخارجية الجورجي 'ميخائيل جانيل ديز'.

وبحسب المصدر نفسه، ستقعد في البداية اجتماعات ثنائية وثلاثية، بصورة منفصلة ومن ثم ينطلق الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية الدول المذكورة للبحث في سبل التعاون المشترك لتعزيز الامن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتعاون الاقتصادي في مجالات النقل والطاقة والسياحة والثقافة، الى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان اجتماع ثلاثي قد عقد في باكو بين وزراء خارجية جورجيا وتركيا وجمهورية اذربيجان في 6 كانون الاول / ديسمبر 2017 ، فضلا عن اجتماع ثلاثي اخر بين وزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان في 20 ديسمبر 2017.

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