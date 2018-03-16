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اتصال هاتفي بين بنس والعبادي حول انتخابات العراق

اتصال هاتفي بين بنس والعبادي حول انتخابات العراق
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

بحث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشان الانتخابات البرلمانيه المقلبه في هذا البلد.

العالم - العراق

وأبدى مايك بنس، سعادته بفتح مطارات منطقة كردستان العراق، وإرسال رواتب قسم من موظفي هذه المنطقة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "مايك بنس، عبر عن سعادته بفتح مطارات إقليم كردستان وإرسال رواتب قسم من موظفي الإقليم من قبل الحكومة العراقية الاتحادية".

وأضاف البيان، أن "بنس ناقش في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء، الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن تنظم الانتخابات بشكل حر بعيداً عن التزوير" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث هاتفياً إلى العبادي، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بـ "حماية المسيحيين والأقليات الدينية المضطهدة في العراق والشرق الأوسط".

وأوضح بنس أنه هنأ العبادي على "نجاحات قوات الأمن العراقية ضد داعش"، مشيداً بالشراكة بينها وبين القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهزيمة داعش".

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