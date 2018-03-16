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الصور : أطباء يستبدلون الكاميرات الطبية بـ”الآيفون” في العمليات الجراحية !!

الصور : أطباء يستبدلون الكاميرات الطبية بـ”الآيفون” في العمليات الجراحية !!
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تشير الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "ساو باولو"، إلى أن الهواتف الذكية قد تصبح قريبًا أداة طبية أساسية في غرف العمليات.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

نجح الأطباء البرازيليون، في استخدام الهواتف الذكية لإجراء أكثر من 40 عملية جراحية، إذ إن أجهزة الآيفون قد تصبح قريبًا من المعدات الطبية.

وبدأ الجراحون استخدام الأجهزة الذكية في تنفيذ جراحات المخ البسيطة مثل تنظير الأعصاب، وهي عملية جراحة الأعصاب التي يفحص فيها الجراحون الدماغ من خلال شق صغير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرجع ذلك لصغر حجم الآيفون وسهولة استخدامه ورخص ثمنه بالمقارنة بأنظمة الفيديو القياسية الأكبر، والتي تفتقر إلى قدرات جمع البيانات التي يمتلكها الجهاز الذكي.

وتشير الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “ساو باولو”، إلى أن الهواتف الذكية قد تصبح قريبًا أداة طبية أساسية في غرف العمليات.

يستخدم الأطباء عادة أنظمة الفيديو القياسية، والتي تحتوي على كاميرا ومصدر إضاءة ووحدة تحكم في الكاميرا، ولكن في الدراسة استخدم الجراحون أداة جراحية جديدة تقوم بدمج الآيفون مع منظار داخلي عبر محول مصمم خصيصًا، مما يلغي الحاجة إلى نظام الفيديو المستخدم عادة للتنظير.

وقالت جراحة الأعصاب “موريشيا ماندل” التي تقود الدراسة، “أكثر ما في هذا المشروع إثارة للاهتمام هو أن هدفنا الأولي كان تخفيض تكلفة مجموعة فيديو التنظير العصبي، ولكن في النهاية، توصلنا إلى طريقة جديدة أكثر سهولة وسلاسة في تنفيذ هذه الجراحة”.

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