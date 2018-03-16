السفارة الأمیركية بالمغرب تحذر رعاياها من السفر إلى جرادة

العالم – المغرب

وأفاد موقع السفارة الرسمي، أن "تقارير إعلامية أظهرت أن العديد من المظاهرات والاحتجاجات لا تزال تحدث في جرادة بشكل منتظم، وأن هناك تقارير عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين"، لافتة إلى أن "هذه الاحتجاجات ليست موجهة ضد الحكومة الأمريكية ولا ضد مواطنيها".

وقالت السفارة، إن "المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول إلى تصادم وتصعيد إلى عنف، نتيجة استمرار العملية الأمنية في المنطقة"، موصية "موظفيها بتجنب السفر إلى المنطقة واستخدام الحذر الشديد عند السفر على مقربة من جرادة حتى إشعار آخر".

وشهدت مدينة جرادة، أول أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المتظاهرين بمنطقة آبار الفحم "السندريات"، ردا على قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهر بالشارع العام بالمدينة.

المعتصمون في آبار "الساندريات" طالبوا بإيفاد لجنة للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بإقليم جرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين، ومشددين على نهج السلمية في احتجاجاتهم، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين وببديل اقتصادي حقيقي.

216-104