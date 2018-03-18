جبلي: "قناة العالم" ستنتقل الى مرحلة جديدة من العطاء

العالم - خاص بالعالم

وبيّن" جبلي "بأن "مشروع قناة العالم ، يعتبر من أهم المشاريع الاعلامية للجمهورية الاسلامية بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، حيث كانت قناة العالم الفاتحة للبدء في هذه المسيرة الهامة جدا ، وقد جاء هذا المشروع ناجحاً على الرغم من تأخر انطلاقته بعام 2003 ، اي منذ انتصار الثورة عام 1979 حتى عام 2003 م .

وكانت الثورة الاسلامية في ايران، تخاطب جمهورها العربي عبر قناة العالم الاخبارية والمفاهيم السامية التي جاءت بها الثورة الاسلامية واقتضت اطلاق مشروع اعلامي لمخاطبة الجماهير والعالم كانت جزءا منه.

وأكد "جبلي" أن قناة العالم ومنذ انطلاقتها قد رفعت شعار دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم .

ونوه الى ان قناة العالم أول قناة تلفزيونية عربية أجرت مقابلة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد العدوان الاسرائيلي.

وأوضح ان قناة العالم واصلت تغطيتها للعدوان الاسرائيلي على لبنان، رغم أن صواريخه وقذائفه كانت تسقط قرب مكتبها في بيروت، كما قامت بتغطية أحداث غزو العراق عام 2003 عبر البث الأرضي.

وتوقع السيد "جبلي" بأن تشهد المنطقة أحداثا معقدة في المستقبل، كما ستضطلع قناة العالم بالمستقبل بدور ريادي في الاعلام .

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