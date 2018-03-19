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القطاع الخاص الإيراني يستثمر 2.4 ملیار دولار في تطویر حقلین نفطیین

القطاع الخاص الإيراني يستثمر 2.4 ملیار دولار في تطویر حقلین نفطیین
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد مدیر عام شركة النفط الوطنیة الإیرانیة لشؤون التطویر والهندسة غلام رضا منوجهري، أن القطاع الخاص سیوظف استثمارات بقیمة أكثر من ملیارین و400 ملیون دولار لتطویر الحقلین النفطیین "سبهر" و"جفیر".

العالم ـ إيران

وفي تصریح على هامش مراسم التوقیع على عقد للتطویر الشامل للحقلین النفطیین "سبهر" و"جفیر مساء الأحد، قال منوجهري: من المقرر أن تقوم شركة "باسارغاد" لتطوير الطاقة برفع إنتاج الحقلین من 1500 برمیل إلى 110 آلاف برمیل یومیا.

وبحضور وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "باسارغاد" لتطوير الطاقة على اتفاقية نفطية على أساس الصياغة الجديدة للاتفاقيات النفطية لتطوير حقلين للنفط بحيث تشكل هذه الاتفاقية أول اتفاقية نفطية بالصياغة الجديدة مع شركة إيرانية .

ووقع المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية على كاردر والمدير العام لشركة "باسارغاد" لتطوير الطاقة مهدي میرمعزي على هذه الاتفاقية مساء الأحد.

من جانبه قال میرمعزي خلال المراسم إن الهدف من عقد التطویر الشامل لحقلي "سبهر" و"جفیر" هو رفع الإنتاج إلى 110 آلاف برمیل یومیاً أي ما یوازي نحو 512 ملیون برمیل في غضون 20 عاماً قادمة بقیمة ملیارین و427 ملیون دولار بصورة مباشرة و413 ملیون دولار بصورة غیر مباشرة.

یذكر أن حقلي "سبهر" و"جفیر" یقعان على بعد 60 كم إلى جنوب غربي مدینة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إیران.

وقد وقعت أول اتفاقية نفطية بصياغتها الجديدة بين إيران وكنسرتيوم دولي برئاسة شركة توتال الفرنسية في شهر تموز/يوليو الماضي.

كما تم التوقيع على ثاني اتفاقية نفطية بهذه الصياغة بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وكنسرتيوم يضم شركتي "زاروبس نفط" الروسية وشركة "دانا" للطاقه الإيرانية لتطوير حقلي "آبان" و"بايدار غرب".

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