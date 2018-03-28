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تعيين نائب جديد لوزير في روسيا

تعيين نائب جديد لوزير في روسيا
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي سيرغي فرشينين، نائبا جديدا لوزير الخارجية، ونشر مرسوم التعيين هذا على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية في الكرملين.

العالم - أوروبا 

وشغل فرشينين الدبلوماسي المتمرس سابقا، منصب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية.

وبموجب المرسوم الرئاسي الخاص بتعيينه الجديد، فإن سرغي فرشينين سيتسلم منصبه كنائب لوزير خارجية الاتحاد الروسي،  فور توقيع مرسوم تعيينه، أي اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 مارس.

دخل  فرشينين العمل الدبلوماسي في عام 1976. حيث عمل كمستشار في السفارة السوفيتية في تونس، وبعد ذلك سفيرا روسيا مفوضا فوق العادة لدى الجزائر. وفي عام 2005، ترأس إدارة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية.

ويذكر أن فرشينين خبير متمرس في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونه بقي أكثر من 13 سنة على رأس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية.

 

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