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اعتقال رجل مصري من قبل الشرطة الإيطالية

اعتقال رجل مصري من قبل الشرطة الإيطالية
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء رجلا مصري المولد يشتبه بأنه عضو في تنظيم داعش ويلقن أطفال صغار الفكر المتشدد ويشجعهم على قتل غير المسلمين.

العالم - أوروبا

وكان عبد الرحمن (59 عاما) يعمل رئيسا لمركز ما یسمی بالدعوة  في مدينة فوجيا في جنوب إيطاليا. وقالت الشرطة في بيان إنها تعتقد أنه استغل منصبه في الترويج "لأنشطة إرهابية" ونشر الأفكار المتطرفة.

ووضعت الشرطة عبد الرحمن تحت المراقبة لشهور وسجلت دروسه للأطفال في منطقته.وقالت الشرطة إنها سجلت له قوله لمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وعشر سنوات أنه يدعوهم لمحاربة "الكفار" وقطع رقابهم بالسيوف وتفجير أجسادهم بالأحزمة الناسفة.وسجلت له الشرطة كذلك قوله إن من الضروري كسر جماجم الكفار وشرب دمائهم من أجل تحقيق النصر.

وقالت الشرطة في إطار التحقيق الذي يحمل اسم "مدرس سيء" إنها صادرت أصولا مالية تبلغ قيمتها نحو 458 ألف دولار.وعبد الرحمن متزوج من امرأة إيطالية وحصل على الجنسية الإيطالية. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق منه.

 

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