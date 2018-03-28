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سعي ألمانيا للحصول على مقعد بمجلس الأمن

سعي ألمانيا للحصول على مقعد بمجلس الأمن
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى نيويورك من أجل الترويج للحصول على مقعد لألمانيا في مجلس الأمن الدولي.

العالم - أوروبا 

وسيلتقي ماس، الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء المنظمة لعدة دول.

وترشح ألمانيا نفسها كل 8 أعوام للحصول على هذا المقعد، وكانت قد نجحت في ذلك آخر مرة في عام 2011 - 2012.

يشار إلى أن انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن سيجري في الثامن من يونيو القادم.

وإلى جانب ألمانيا، تسعى بلجيكا وإسرائيل للحصول على كلا المقعدين المخصصين لمجموعة الدول الغربية في مجلس الأمن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تأسس "من أجل الحفاظ على السلام والأمن العالميين"، ويحاول الإسهام في التغلب على الأزمات والنزاعات عن طريق إصدار قرارات.

 

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