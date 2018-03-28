بالصورة.. ماذا اهدى بوتين لأمير قطر ؟

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مجسما للكعبة الشريفة أثناء زيارة الأمير الأخيرة لروسيا والتي جاءت بدعوة رسمية من الرئيس الروسي.

وغرد أمير قطر عن زيارته لروسيا والتي انتهت أول أمس، الاثنين، مؤكدا أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ناجحة ومعمقة وستمنح علاقات البلدين دفعة جديدة للأمام.

وأثارت صورة هدية “بوتين” لأمير قطر جدلا واسعا بين النشطاء، الذين لفت بعضهم إلى أن اختيار (مجسم الكعبة) تحديدا لإهدائه لأمير قطر من قبل “بوتين” يحمل معاني كثيرة ورسائل خفية.

وبدأ أمير قطر، الأحد، الماضي زيارة رسمية إلى روسيا استمرت يومين، على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين، وتعد هذه أول زيارة للعاصمة الروسية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي.

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