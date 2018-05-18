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السيسي: على اتصال بالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف نزيف الدم

السيسي: على اتصال بالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف نزيف الدم
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين الى الامتناع عن اتخاذ خطوات اضافية قد تؤدي الى سقوط مزيد من القتلى الفلسطينيين، وذلك في اعقاب اعمال عنف وقعت الاثنين على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة.

العالم - مصر

وتتعرض تل أبيب لضغوط دولية بعد ان قتلت قواتها الاثنين نحو 60 فلسطينيا كانوا يحتجون على نقل السفارة الاميركية الى القدس.

وقال السيسي "قلنا ان هذا الامر ستكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي وسيؤدي الى شيء من عدم الرضا والاستقرار (...) وستكون له تداعيات على القضية الفلسطينية وهذا هو الذي نراه الان". 

واضاف "نحن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لكي يتوقف نزيف الدم". 

وتابع السيسي "اتمنى ان تصل الرسالة لإخواننا الفلسطينيين، ألا وهي انه يجب الا يؤدي التعبير والإحتجاج على هذا القرار الى إجراءات تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا".

وقال "على الجانب الآخر أرجو ان يتفهم الإسرائيليون ان ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع ردود افعال مشروعة وان يتم التعامل معها في إطار من الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين". 

واثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والاتحاد الاوروبي الى اجراء تحقيق مستقل.

وبدأت الجامعة العربية الأربعاء اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين تحضيرا لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس في القاهرة "لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (...) وقرار الولايات المتحدة غير القانوني" بنقل سفارتها إلى القدس.
 

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